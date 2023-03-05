كشفت وزارة الاقتصاد والتخطيط، عن توفر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس فما فوق – للعمل بمدينة الرياض.
أوضحت الشركة أن المسمى الوظيفي المتوفر هو:
– أخصائي أول السياسة السكانية.
(Population Policy Senior Specialist)
وأفادت بأن المؤهلات والخبرات المطلوبة كالتالي:
– درجة البكالوريوس / الماجستير أو الدكتوراه في الاقتصاد أو الإحصاء أو إدارة الأعمال أو ما يعادلها.
– خبرة 4 سنوات مع درجة البكالوريوس.
– خبرة 2 سنوات مع درجة الماجستير.
وأفادت بأن ملخص المهام الوظيفية:
– تقييم ورصد تأثير السياسات على السكان والاقتصاد.
– تصميم وتنفيذ المبادرات.
– إجراء النمذجة والأنشطة التحليلية المختلفة
وأشارت إلى أن التقديم متاح الآن من خلال الموقع .
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