كشفت وزارة الاقتصاد والتخطيط، عن توفر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس فما فوق – للعمل بمدينة الرياض.

أوضحت الشركة أن المسمى الوظيفي المتوفر هو:

– أخصائي أول السياسة السكانية.

‏(Population Policy Senior Specialist)

وأفادت بأن المؤهلات والخبرات المطلوبة كالتالي:

– درجة البكالوريوس / الماجستير أو الدكتوراه في الاقتصاد أو الإحصاء أو إدارة الأعمال أو ما يعادلها.

– خبرة 4 سنوات مع درجة البكالوريوس.

– خبرة 2 سنوات مع درجة الماجستير.

وأفادت بأن ملخص المهام الوظيفية:

– تقييم ورصد تأثير السياسات على السكان والاقتصاد.

– تصميم وتنفيذ المبادرات.

– إجراء النمذجة والأنشطة التحليلية المختلفة

وأشارت إلى أن التقديم متاح الآن من خلال الموقع .