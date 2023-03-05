أكد الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش، اليوم الأحد، أن الأنباء التي تقول إن بلاده تورد الأسلحة الصربية إلى أوكرانيا، غير صحيحة، مُشيرًا إلى أن بلاده لا تزود أوكرانيا أو روسيا بمنتجات عسكرية.

وقال فوتشيتش للصحفيين:” لا تزود صربيا أحدا بالأسلحة، تقوم صربيا بإنتاج وبيع الذخيرة، ويوجد لدينا العديد من المصانع الدفاعية”.

وأضاف “عندما تنتج الذخيرة، فإنها تصل بالتزام إلى منطقة نزاع أو أزمة، لم نبع ولو وحدة واحدة من الأسلحة أو المعدات أو الذخيرة لا لأوكرانيا ولا لروسيا”.

وفي السياق ذاته، أفاد فوتشيتش بأن المنتجات الدفاعية الصربية لا تورد إلا للمستخدمين المصرح بهم أي الدول دون قيود دولية.