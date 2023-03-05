شهدت مدينة السادس من أكتوبر في مصر، فاجعة مؤلمة حيث كشفت معاينة الأجهزة الأمنية بمحافظة الجيزة ملابسات العثور على ٦ جثث داخل شقة سكنية.

وأظهر الفحص حدوث تسرب غاز داخل الوحدة رقم ١٢ بأحد المنتجعات السكنية بهرم سيتي، ما أسفر عن مصرع قاطنيها.

وأوضحت الأجهزة الأمنية أسماء الضحايا وهم: طارق مصطفى أنور 23 عاما، وليد حمد حسين 29 عاما، محمد سعيد محمد 23 عاما، يوسف عبدالفتاح السيد 23 سنة، بدوي بريك بعد العاطى 33 عاما، وعبدالله حسن موسى 19 عاما.

يُذكر أن رئيس مباحث قطاع أكتوبر العميد محمد أمين قد تلقى إشارة من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثث داخل وحدة سكنية، وعلى الفور انتقل رجال المباحث الجنائية إلى محل البلاغ بعد التنسيق مع قطاع الأمن العام وفريق الأدلة الجنائية في حضور النيابة العامة.