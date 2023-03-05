أعلن وزير العلوم والتكنولوجيا، وانغ تشي قانغ، اليوم الأحد، أن الصين ستطبق الذكاء الاصطناعي بشكل أفضل لخدمة التنمية الاجتماعية والاقتصادية.

وأكد وانغ أن تأثير الذكاء الاصطناعي لا يقتصر على التكنولوجيا فحسب، وإنما على مجالات أخرى أيضا”، لافتًا أن وزارة العلوم والتكنولوجيا كانت قد أجرت ترتيبات لتعزيز تحول الذكاء الاصطناعي وتطبيقه.

وأعرب الوزير الصيني عن أمله في أن تنجح عملية الجمع بين البحث العلمي والتكنولوجيا وسيناريوهات التطبيق واحتياجات المستخدم، من جعل الذكاء الاصطناعي مساهمًا في التنمية الاجتماعية-الاقتصادية والتنمية العلمية-التكنولوجية في الصين.

ودعا وانغ الجامعات والمعاهد والشركات على المشاركة في أبحاث الذكاء الاصطناعي وتحويله، على تحقيق المزيد من التقدم حتى تقدم الصين اسهاماتها للمجتمع الدولي.