أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- أوامر ملكية تضمنت تعيين سلمان بن يوسف بن علي الدوسري وزيراً للإعلام.

وسلمان الدوسري هو عضو مجلس تحرير لقناتي العربية والحدث، كما أنه إعلامي وكاتب له مقال ثابت على صحيفة الشرق الأوسط يحظى بمتابعة واسعة، وسبق وتم منحه وسام الملك عبد العزيز من الدرجة الثانية.

وبدأ الدوسري حياته المهنية عام 1998، مع المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق، كمراسل في صحيفة الاقتصادية، ثم صحيفة الشرق الأوسط، حتى ترأس الاقتصادية في 2011، ثم الشرق الأوسط في 2014.

وتولى سلمان الدوسري كذلك رئاسة تحرير مجلة “المجلة” التي تصدر شهريا من لندن باللغتين العربية والإنجليزية.