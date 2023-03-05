في واقعة غريبة من نوعها، قام لاعبو فريق لوماوانا راديانتس في زامبيا، بالقفز على سور الملعب قبل مباراة الفريق أمام منافسه غرين بافالوس في الدوري المحلي خشية تعرضهم للسحر.

ووثقت مجموعة من الصور اللاعبين وهم يقفزون من على سور ملعب المباراة بدلا من دخولهم من الممر الطبيعي للملعب، بعدما علموا أن منافسهم غرين بافالوس يستخدم السحر في ممر غرف تبديل الملابس.

يذكر أن السحر ينتشر بين أندية أفريقيا وفي بعض الدول خاصة؛ نظرا لانتشار القبائل والعشائر التي تشتهر بأعمال السحر لتحقيق أهداف معينة.