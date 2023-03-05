علق الإعلامي الرياضي عدنان جستنيه على تصريح دائرة الحكام بخصوص احتساب 12 وقت بدل ضائع في مباراة النصر والباطن.

وقال جستنيه: “جميل أن تتعاون دائرة الحكام مع الصحافة ولكن منذ متى هذا التعاون السريع، وهل سيكون لها مثل الحضور السريع مع حالات أخرى كثر حولها الجدل؟، أم أنها باتت متخصصة في الظهور لعيون نادٍ واحد تحسب له الف حساب عقب التصريح الشهير”.

وكانتدائرة الحكام أوضحت أنالوقت الذي تم احتسابه كوقت بدل ضائع في مباراة النصر والباطن كان صحيحا، متضمنا التوقف للإصابات لمدة 4:05 دقيقة،والإعتراضات والإصابات والإنذارات مدة 3:22 دقيقة، والعودة للفار 1:07 دقيقة، والتبديلات 3:45 دقيقة.