داهمت الشرطة الباكستانية منزل رئيس الوزراء الباكستاني الأسبق عمران خان في لاهور اليوم الأحد، لاعتقاله.

وخفقت محاولة الشرطة لاعتقال عمران خان، حيث لم يكن متواجدا بمنزله، على الرغم من أنه كان يخاطب موظفي حزبه في مقر إقامته لدى وصول الشرطة.

ونفى نائب رئيس حزب حركة الإنصاف الباكستاني الذي يتزعمه خان شاه محمود قريشي، وجود أي مذكرة توقيف.

وقال للصحفيين “لقد تلقينا إخطارا من شرطة إسلام أباد، لكن الإشعار لا يحتوي على أي أمر بالاعتقال، وسنتشاور مع محامينا ونتابع الاجراءات القانونية”.

يذكر أن عمران خان رفض المثول أمام المحكمة بسبب تهم فساد، حيث أتهم بعدم التصريح عن الهدايا التي تسلمها خلال فترة وجوده في المنصب أو الربح من بيعها.