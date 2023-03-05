أعلنت جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية “كاوست” عن برنامج تطوير الخريجين، لخريجي وخريجات البكالوريوس أو الماجستير في مختلف التخصصات.

وأوضحت الجامعة أن التخصصات المطلوبة تشمل التخصصات العلمية والنظرية والأدبية والتعليمية مثل اللغة العربية الرياضيات العلوم رياض الأطفال وأخرى، ومختلف التخصصات التقنية والهندسية والإدارية مثل التسويق والاتصالات العلاقات العامة التصميم الجرافيكي الرسوم المتحركة تقنية المعلومات نظم المعلومات الإدارية.

كما شملت التخصصات علم البيانات علوم الحاسب الأمن السيبراني، إدارة الأعمال المالية، المحاسبة، الهندسة الميكانيكية. الهندسة الصناعية العلوم البينية، العلوم الطبيعية وأخرى، مضيفة أن البرنامج يتضمن مكافأة شهرية، ومزايا أخرى، مشيرة إلى أن التقديم متاح من خلال الرابط التالي: من هنـــــــــــــــــــــــــــــا