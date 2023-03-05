قال عضو هيئة كبار العلماء، الشيخ عبدالله المطلق، إن كفالة مجهول الأبوين أعظم أجرًا من كفالة اليتيم.

وأضاف أن الأجر يكون أكبر لأن الطفل مجهول الأبوين لا يكون لديه أخوات أو أعمام أو أي أحد من أقاربه لذلك يكون الإحسان إليه أكثر ثوابا من الإحسان لليتم.

يذكر أن ذلك جاء خلال رده على أحد متابعي برنامج “فتاوى” المذاع على قناة السعودية” الذي تساءل عن كفالة طفل بعمر 5 سنوات ومدى جواز إرضاعه ليكون من محارم أهل البيت.