أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك إقامة مزاد علني لبيع “بضائع منوعة” في جمرك الرياض الميناء الجاف، يوم الأربعاء المقبل.

واشترطت لدخول المزاد دفع مبلغ تأمين إلزامي قدره 20 ألف ريال بشيك مصدق باسم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، ودفع كامل القيمة بعد ترسية المزاد مباشرة.

كما تضمنت الشروط دفع عمولة السعي من إجمالي قيمة الشراء بنسبة 2.5% بالإضافة إلى ضريبة القيمة المضافة على عمولة السعي بنسبة 15%، مضيفة أنه يجب على المشتري إخراج البضائع المباعة خلال المدة المذكورة في محضر البيع والالتزام، وفي حال تجاوز المدة المسموح بها ومن ثم عرضها للبيع مرة أخرى، منوهة بأنه يشترط لحضور المزاد التسجيل المسبق لدى الجمرك.