تمكن فريق ليفربول من الفوز على نظيره مانشستر يونايتد بسبعة أهداف نظيفة في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم.

وأحرز أهداف ليفربول كودي جاكبو الشباك مرتين في الدقيقتين 43 و50، وداروين نونيز هدفين في الدقيقتين 47 و75، ومحمد صلاح في الدقيقتين 66 و83، وروبرتو فيرمينو هدف قبل دقيقتين من نهاية الوقت الأصلي.

وبهذه النتيجة يرفع لييفربول رصيده إلى 129هدفا مع ليفربول في الدوري الممتاز ويصبح الهداف التاريخي لناديه في المسابقة وبفارق هدف واحد عن روبي فاولر، وذلك في الدوري الإنجليزي الممتاز.