صرح أستاذ القانون الدكتور يوسف الغامدي، اليوم الأحد بأن الزواج من غير سعودية بدون تصريح يعتبر “مُخالف شرعاً”.

وقال الغامدي خلال برنامج “ياهلاط: هناك نقطة هامة يجب الانتباه إليها، وهي موضوع التصريح عند الزواج من غير سعودية، فهناك شرط عند الزواج من غير سعودية لقبولة نظاما وعدم الإثم شريعة، وهو وجود الإذن الصريح”.

وأضاف: “وهذا يحتاج إلى عقد نكاح قانوني منظم يترتب عليه آثاره القانونية التي تدفع المفاسد وتجلب المصالح”، مستكملاك “آثم من يتزوج بدون تصريح”.

وبخصوص الزواج السري، قال الغامدي: “لا يوجد في الشرع أو القانون شيء اسمه “زواج سري”، الزواج لا يكون إلا على شهود وولي وإعلان، ومهر، وهذا هو الزواج المعتبر قانونا وشرعا”.