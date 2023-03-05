غاب لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، لوسيانو فييتو، من المشاركة في التدريبات الجماعية.

وذكر النادي أن اللاعب غاب عن التدريبات بسبب الآلام التي شعر بها اللاعب في مفصل القدم.

يذكر أن الهلال سيواجه الفتح يوم غد وذلك ضمن منافسات دوري روشن.