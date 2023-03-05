قال المهتم بعناية السيارات عادل فلاته، إن البخاخات الثلجية تضر جسم السيارة وقد يصل الضرر لاشتعالها.

وأوضح أن مثل هذه البخاحات تحتوي على مواد كيميائية قد تشتعل مع درجة الحرارة العالية التي قد تنبعث من السيارة، وذلك بحسب ما ذكره خلال حديثه في برنامج “الراصد” المذاع على قناة روتانا خليجية.

وأضاف أن المادة التي تخرج من البخاخات قد تعرقل الرؤية بزجاج السيارة أو تتسبب في تضرر ألوان السيارة، داعيا إلى توخي الحذر عند استخدمها.