بدأت لجنة انتخابات مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم في دورته الخامسة، اليوم الأحد، استقبال طلبات المرشحين للانتخابات وذلك حتى يوم السبت المقبل 11 مارس الجاري، وفقًا للبرنامج الزمني للانتخابات الذي تم الإعلان عنه الخميس الماضي.

ويمكن للمترشحين تعبئة نموذج الترشح خلال هذه الفترة على أن يتم فحص قوائم المترشحين خلال الفترة من 12-16 مارس الجاري.

وسيتلقى مركز التحكيم الرياضي السعودي الطعون والتظلمات على قوائم المترشحين خلال الفترة من 20-26 مارس الجاري، على أن يتم إعلان نتائج الفصل في الطعون والتظلمات يوم 9 أبريل المقبل.

ومن المقرر أن يتم إعلان القوائم النهائية للمترشحين يوم 25 أبريل المقبل، فيما سيتم السماح في اليوم التالي بالدعاية الانتخابية والتي تستمر حتى يوم 30 من الشهر ذاته، على أن تجرى الانتخابات يوم الأول من مايو 2023.