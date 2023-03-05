صدر اليوم الأحد، أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بتعيين الدكتور عبدالرحمن بن حمد بن صالح الحركان محافظًا للهيئة العامة لعقارات الدولة بالمرتبة الممتازة.

وقد وُلد الدكتور عبدالرحمن بن حمد الحركان بمدينة عنيزة عام 1962، وتم تعيينه عضوًا لمجلس الإدارة عام 2020، فيما بدأ حياته المهنية في عام 1985، في قطاع التعليم كمعيد في كلية العمارة والتخطيط بجامعه الملك سعود.

كما تقلد في مجال التعليم عدة مناصب هامة، حيث عمل عضو هيئة التدريس بكلية العمارة والتخطيط، ثم عميدًا لشؤون القبول والتسجيل، ثم رئيسًا أكاديميًّا لجامعة الفيصل، ثم مستشارًا لوكيل جامعة الملك سعود، ثم شغل منصب المدير التنفيذي لمشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير التعليم العام “تطوير”.

وشغل الحركان عددًا من المناصب الإدارية التنفيذية، منها نائبًا للرئيس في مجموعة صافولا، وأمينًا عامًّا لأوقاف جامعة الملك سعود.

كما شغل منصب رئيس تنفيذي لقطاع الأعمال، ورئيسًا تنفيذيًّا لشركة دار الأركان للتطوير العقاري، ومستشارًا تنفيذيًّا لمجلس إدارة شركة أوقاف سليمان الراجحي القابضة، كما عمل رئيسًا للجنة الإشرافية لمجموعة بن لادن السعودية، ومستشارًا لوزير المالية.