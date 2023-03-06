أوضحت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا”، أنه يمكن لأي فرد أو مؤسسة الاستفادة من البيانات المفتوحة المتاحة عبر مواقع الجهات الحكومية بكل أمان وموثوقية.

وأشارت “سدايا”، إلى أن البيانات المفتوحة هي البيانات المنشورة من قبل الجهات الحكومية والمتاحة بحيث يمكن إعادة استخدامها ومشاركتها.

وتابعت أن أهداف إتاحة تلك البيانات تشمل تمكين الحوكمة والوضوح التنظيمي، وتحسين جودة البيانات المفتوحة ونشر البيانات ذوات القيمة العالية، وتعزيز النمو الاقتصادي، وخلق التأثير بالتوعية والابتكار والشراكات الدولية والمحلية.