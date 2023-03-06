دعت الهيئة العامة للغذاء والدواء، لأخذ الحذر من أن استخدام الجوال، موضحة أنه قد يؤدي إلى سماع ضجيج في السماعات الطبية.

وأشارت الهيئة العامة للغذاء والدواء، إلى أن بعض الأشخاص ممن يستخدمون السماعات الطبية قد يعانون من سماع ضجيج (أزيز) عند استخدام الجوال، حيث يكون هذا نابعاً من انبعاث موجات لاسلكية (موجات الراديو) من الجوال.

وطالبت بالحد من هذا التأثير، بتقليل وقت استخدام الجوال، واستخدام وضع المتحدث عند الاتصال speaker mode، مع استشارة الطبيب المختص أو أخصائي السمعيات عند الحاجة.