كشفت مؤسسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان (مسك الخيرية) عن بدء التقديم في (برنامج قيادات سعودية متمكّنة – النسخة الثانية) حيث مُصمم للقادة الجدد الذين يتطلعون إلى مضاعفة تأثيرهم، وتسريع مسيرتهم المهنية، من خلال تطوير طريقة مختلفة للتفكير، والمهارات.
وأوضحت المؤسسة أن النقاط الرئيسية في البرنامج هي :
1- التعلم: المهارات القيادية.
2- محور التركيز: القادة الجدد في المملكة.
3- أسلوب التنفيذ: جلسات افتراضية مباشرة + جلسات حضورية.
4- الوقت المتوقع لإكمال البرنامج: 5 أشهر.
5- التكلفة: تغطي مؤسسة محمد بن سلمان “مسك” الرسوم الدراسية، ويتحمل المتقدمون جميع تكاليف السفر والنقل واإلقامة المترتبة على البرنامج.
6- اللغة: سيقدم البرنامج باللغة اإلنجليزية ، باستثناء القطاع الثالث الذي سيقدم باللغة العربية.
وأفادت بأن المهارات المكتسبة من البرنامج هي :
1- تطوير الذات.
2- النمو.
3- التفكير الإبداعي.
وأشارت إلى أن التقديم متاح الآن وينتهي بتاريخ (15 مارس 2023م)، عبر الموقع الرسمي لمؤسسة مسك الخيرية.
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