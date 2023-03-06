كشفت مؤسسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان (مسك الخيرية) عن بدء التقديم في (برنامج قيادات سعودية متمكّنة – النسخة الثانية) حيث مُصمم للقادة الجدد الذين يتطلعون إلى مضاعفة تأثيرهم، وتسريع مسيرتهم المهنية، من خلال تطوير طريقة مختلفة للتفكير، والمهارات.

وأوضحت المؤسسة أن النقاط الرئيسية في البرنامج هي :

1- التعلم: المهارات القيادية.

2- محور التركيز: القادة الجدد في المملكة.

3- أسلوب التنفيذ: جلسات افتراضية مباشرة + جلسات حضورية.

4- الوقت المتوقع لإكمال البرنامج: 5 أشهر.

5- التكلفة: تغطي مؤسسة محمد بن سلمان “مسك” الرسوم الدراسية، ويتحمل المتقدمون جميع تكاليف السفر والنقل واإلقامة المترتبة على البرنامج.

6- اللغة: سيقدم البرنامج باللغة اإلنجليزية ، باستثناء القطاع الثالث الذي سيقدم باللغة العربية.

وأفادت بأن المهارات المكتسبة من البرنامج هي :

1- تطوير الذات.

2- النمو.

3- التفكير الإبداعي.

وأشارت إلى أن التقديم متاح الآن وينتهي بتاريخ (15 مارس 2023م)، عبر الموقع الرسمي لمؤسسة مسك الخيرية.