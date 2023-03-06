كشفت شركة النهدي الطبيّة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في محافظة جدة.

وأوضحت الشركة، أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي: مدير التدقيق الداخلي، أخصائي أول التأمين الطبي (فرع المروة)، أخصائي أول التأمين الطبي (فرع السامر)، أخصائي أول التأمين الطبي (فرع أبحر).

وأشارت إلى أن التقديم بدءًا من تاريخ 5 مارس 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 12 مارس 2023م، فيما للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، عبر موقع شركة النهدي الطبية