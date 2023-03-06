استبعد الإعلامي الرياضي فهد الروقي خسارة النصر أمام الاتحاد في المباراة المرتقبة ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري روشن.

وقال الروقي :” خسارة النصر هي خروجه من الدوري، لذلك استبعد أن يخسر النصر المباراة، فأقصي شئ ممكن أن يحدث هو التعادل”.

وأضاف ” من أسباب استبعاد خسارة النصر، هو إنه بذلك تتجاوز الأمور المعقولة حيث أنه من فترة طويلة والاتحاد يفوز على النصر بشكل مستمر وبالتالي فإن هذه الهيمنة الاتحادية يجب أن تتوقف عند النصراوية الآن “.