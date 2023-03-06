كشفت مجموعة صور تم التقاطها في حفل زفاف، عريس يترك زوجته في حفل زفافهما ليهدي باقة الورود التي يحملها لامرأة أخرى ويحتضنها أمام الجميع.

وتداولت الصور بسرعة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي لمعرفة سبب هذا الموقف، الذي يبدأ بسير العروسان معا بينما يحمل العريس باقة ورود باللون الأحمر ظن الجميع أنها للعروس.

وبعد أن شاهد امرأة تقف أمامه، أفلت يد العروس وأسرع إليها، ثم بدأ في البكاء والجلوس على الأرض ثم احتضنها وأهداها الورود.

يُذكر أن السيدة التي احتضنها الرجل هي زوجته الأولى، التي يحبها بشدة لكن لأنها لا تنجب اختارت له عروسًا ليتزوج مجددًا ويُنجب.