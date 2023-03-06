اندلع حريق بمحرك طائرة تابعة لشركة “ساوث وست إيرلاينز” كانت في طريقها إلى مدينة فورت لودرديل الأمريكية، قادمة من هافانا للعودة إلى مطار خوسيه مارتي الكوبي وذلك إثر الاصطدام بطائر.

وقال المتحدث باسم شركة ساوث وست إيرلاينز “رحلة ساوث وست رقم 3923 المغادرة من هافانا بكوبا متوجهة إلى فورت لودرديل بولاية فلوريدا صباح الأحد، اصطدمت بطيور بعد وقت قصير من إقلاعها”.

وأظهرت لقطات مصورة، الدخان يملأ الطائرة؛ بينما بدا أن الآباء المذعورين يشرحون لأطفالهم كيفية تركيب أقنعة الأكسجين.

فيما أنيرت أضواء الطوارئ داخل الطائرة، وتم إجلاءَ الركاب عبر منزلقات الطوارئ على المدرج في أكبر مطار في كوبا، وتأكد عدم وقوع إصابات خطيرة