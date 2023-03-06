أفادت مصادر مطلعة بأن تقارير حكام مباراة النصر الأخيرة أمام الباطن لم تتضمن أي ملاحظات تتعلق بالحارس الشاب نواف العقيدي .

وقال أيمن الرفاعي المستشار القانوني ورئيس لجنة الانضباط والأخلاق السابق، في تصريحات:” أن لجنة الانضباط لن تتدخل في حالة العقيدي بعد ذهابه تجاه دكة بدلاء فريق الباطن واحتفاله أمامهم بالهدف الثاني الحاسم الذي سجله آل فتيل في الوقت المحتسب بدل الضائع من المباراة، التي انتهت بفوز النصر على منافسه بنتيجة 3 – 1.

وأكد أن لجنة الانضباط لن توقع أي عقوبة على الحارس نواف العقيدي، ولن تتدخل اللجنة في الحكم على اللاعب، لأن هذه الحالة شاهدها الطاقم التحكيمي للمباراة بقيادة الحكم الرئيسي سامي الجريس، الذي تحدث مع اللاعب ومنحه إنذاراً شفهياً، ما يجعل تدخل لجنة الانضباط غير ملزم في هذه الحالة.

يُذكر أن لقطة احتفالية نواف العقيدي حارس مرمى النصر أمام دكة بدلاء الباطن من قلب ملعب مرسول بارك، أصبحت حديث الجماهير والشارع الرياضي السعودي لعدة أيام، وتسببت هذه اللقطة في إثارة الجدل والنقاش، خاصة مع عدم اتخاذ حكم المباراة سامي الجريس أي قرار بعقوبة اللاعب، سواء إنذار اللاعب أو طرده.