أكد الناقد الرياضي عبد الكريم الجاسر، أن محمد العويس ليس اللاعب المناسب لمرمى الهلال.
وقال الجاسر خلال لقائه على برنامج المنتصف المُذاع على قناة الإخبارية:” أن العويس حتى الآن ما زال يفتقد الثقة من جمهوره وزملاؤه.”
وأضاف:” أن المعيوف على الرغم من مستوياته لا يمكن أن يلعب مباراة ولا ينقذ هدفين أو ثلاثة “، لافتًا أنه اكتسب ثقة كبيرة ولديه خبره .
فيديو | الناقد الرياضي عبد الكريم الجاسر: محمد العويس غير مناسب للهلال #المنتصف pic.twitter.com/Xsipf2xjwa
— المنتصف – الإخبارية (@al_montasaf) March 5, 2023
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