أكد الناقد الرياضي عبد الكريم الجاسر، أن محمد العويس ليس اللاعب المناسب لمرمى الهلال.

وقال الجاسر خلال لقائه على برنامج المنتصف المُذاع على قناة الإخبارية:” أن العويس حتى الآن ما زال يفتقد الثقة من جمهوره وزملاؤه.”

وأضاف:” أن المعيوف على الرغم من مستوياته لا يمكن أن يلعب مباراة ولا ينقذ هدفين أو ثلاثة “، لافتًا أنه اكتسب ثقة كبيرة ولديه خبره .