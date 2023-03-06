أجاب الشيخ عبدالله المنيع، على استفسار بشأن هل تستجيب الزوجة لزوجها إذا منعها من السفر للاطمئنان على أهلها.

وقال الشيخ عبدالله المنيع، عبر برنامج “يستفتونك” على قناة “الرسالة”، أنه لا يجوز لها ذلك إلا بإذن زوجها فعليها أن تطيعه، وبناء على هذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم “لو أمرت أحدا أن يسجد لغير الله لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها”.

وأكد “المنيع” أن طاعة الزوج طاعة عظيمة، ويجب على الزوجة أن تطيع زوجها فعليها أن تقوم بواجبها نحوه وهو كذلك عليه أن يقوم بواجبه نحوها.