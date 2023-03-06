أكد المختص النفسي عبد الملك التركي أن عدم الاستعداد المالي من أهم أسباب الاكتئاب بين الزوجين.

وقال التركي :” من المفترض أن يخلق الزواج استقرار نفسي لدى الشخص ولكن هناك حالات في عدم استعداد الشخص نفسيا ولا ماديا فهنا قد يسبب الزواج القلق الذي يتطور إلى ضغوطات ومن ثم يؤدي إلى اكتئاب”.

وأضاف ” إنما الزواج في حد ذاته لا يسبب الاكتئاب بل بالعكس إنه يخلق استقرار نفسي عند الطرفين، فيما يتحول إلى اكتئاب في حالة عدم القدرة على تحمل المسئولية والضغط المادي “.