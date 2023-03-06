“تويوتا راف 4 هايبرد” الأكثر طلباً في أمريكا

أظهرت دراسة أمريكية جديدة أن سيارة تويوتا راف 4 هايبرد كانت السيارة البيئية الأكثر طلباً في الولايات المتحدة.

وأوضحت الدراسة أن 25% من مشتريين السيارات الجديدة في الولايات المتحدة يفضلون الحصول على سيارة بيئية مزودة بتقنيات هجينة، حيث تتجه النسبة الأكبر للسيارات الهايبرد، حيث بلغت نسبة المشترين الذين يفضلون السيارات الهايبرد 18%، في حين بلغت نسبة المهتمين بالحصول على سيارة كهربائية بالكامل 9% فقط.

وأشارت الدراسة إلى أن تويوتا راف 4 هايبرد هي أكثر سيارة طلباً من المقبلين على السيارات المزودة بتقنيات كهربائية، ويليها في المرتبة الثانية هوندا CR-V هايبرد، وفي المرتبة الثالثة تيسلا موديل 3 الكهربائية بالكامل، وعند النظر على القائمة المكونة من 10 سيارات بيئية نشاهد النسبة الأكبر لسيارات تويوتا اليابانية.

كما تأتي في المرتبة الرابعة تويوتا هايلاندر هايبرد، وفي المرتبة السابعة تويوتا كامري هايبرد، وفي المرتبة التاسعة تويوتا بريوس، مع تواجد العديد من السيارات الهجينة بالقائمة حيث نشاهد سيارتين كهربائيتين بالكامل فقط وهما تيسلا موديل 3 و شيفروليه بولت.