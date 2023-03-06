لقى أربعيني مصرعه بعد ساعات من تناول حبتين من عقار “فياغرا” دفعة واحدة، مما تسبب في إصابته بسكتة دماغية قاتلة.

وكشفت تقارير طبية أن الرجل تناول العقار وهو في حالة سُكر، مما أدى إلى ارتفاع ضغط دمه والذي نتج عنه سكتة دماغية أدت لوفاته.

وأصيب الرجل لوقت قليل بصداع شديد وقيء صباح اليوم التالي، ثم تدهورت حالته حيث تم نقله لأحد المستشفيات بالهند ومن ثم أعلنت وفاته لدى وصوله.

وكشفت الفحوصات الطبية عن كتلة وزنها 300 غرام من الدم المتخثر داخل دماغ الرجل. ويحدث هذا النوع من السكتة الدماغية عندما ينفجر أحد الأوعية الدموية في الدماغ.