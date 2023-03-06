أكد استشاري أمراض الجلدية والتجميل الدكتور عامر العلي، أن ما يشاع عن ظهور شيب الشعر بسبب استخدام العطور ودهن العود غير صحيح ولم يثبت علمياً.

وقال الدكتور عامر العلي، عبر برنامج “اليوم” على قناة “الإخبارية”، أن وجدت أبحاث علمية أن العامل النفسي والخوف يؤثر على صبغة الشعر ويسبب الشيب و”الهم يشيب”، لافتًا إلى أن الحل صبغ الشعر أو تقبل وجوده.

فيديو | استشاري أمراض الجلدية والتجميل د. عامر العلي: ما يشاع عن ظهور شيب الشعر بسبب استخدام العطور ودهن العود غير صحيح ولم يثبت علمياً #برنامج_اليوم pic.twitter.com/6KMTEoRwQS — برنامج اليوم (@Studioekhbariy) March 6, 2023