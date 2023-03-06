كشفت الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) عن توفر أكثر من 220 وظيفة (رجال / نساء) بعدة مدن بالمملكة (الرياض، جدة، الطائف، القصيم، الأحساء، المدينة المنورة، الدمام).
وأوضحت الشؤون أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي:
1- مهندس معماري.
2- مُحلل برمجيات.
3- فني حاسب أول.
4- مُحلل برمجيات أول.
5- فني حاسب.
6- مُحلل التطبيقات.
7- قائد فريق التطبيقات.
8- مسؤول نظم.
9- المسؤول شبكة LAN.
10- مسؤول الإنترنت.
11- طاقم تمريض (190 وظيفة).
12- وظائف طبية (5 وظائف).
13- مهندس كهربائي.
14- مصمم داخلي، وغيرهم.
وأشارت إلى أن التقديم متاح الآن من خلال الرابط الثانوي .
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