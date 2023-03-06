كشفت الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) عن توفر أكثر من 220 وظيفة (رجال / نساء) بعدة مدن بالمملكة (الرياض، جدة، الطائف، القصيم، الأحساء، المدينة المنورة، الدمام).

وأوضحت الشؤون أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي:

1- مهندس معماري.

2- مُحلل برمجيات.

3- فني حاسب أول.

4- مُحلل برمجيات أول.

5- فني حاسب.

6- مُحلل التطبيقات.

7- قائد فريق التطبيقات.

8- مسؤول نظم.

9- المسؤول شبكة LAN.

10- مسؤول الإنترنت.

11- طاقم تمريض (190 وظيفة).

12- وظائف طبية (5 وظائف).

13- مهندس كهربائي.

14- مصمم داخلي، وغيرهم.

وأشارت إلى أن التقديم متاح الآن من خلال الرابط الثانوي .