أوضح استشاري طب الأسرة، الدكتور صلاح الدهان، أن أزمة منتصف العمر تبدأ من عمر الـ 35 حتى الوصول لمرحلة الشيخوخة في عمر الـ 65 .

وقال الدهان خلال مداخلة الى برنامج صباح السعودية:” أن الأنسان يصل إلى مرحلة النضج في سن الـ 30 ويكون قد حقق بعض الانجازات.”

وفي السياق، كشف الدهان عن طرقة الحفاظ على الصحة في مرحلة منتصف العمر ، لافتًا أن الصحة ليست فقط صحة الجسد فقط، لافتًا أن الشخص من الممكن أن يكون بصحة جيدة ولكن لا يحقق التوازن الاجتماعي والتواصل مع المجتمع ووضع مالي جيد.

وأضاف:” أن الكمال في الصحة من خلال نمط صحي مثالي، بالإضافة إلى استشارة الدكتور باستمرار والفحص عن بعض الأمراض بشكل متكرر “، مُشيرًا إلى أن الإنسان في مرحلة منتصف العمر يواجه ضغوطًا كثيرة.