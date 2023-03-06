أوضح المركز الوطني للأرصاد، درجات الحرارة الكبرى والصغرى، اليوم الاثنين، على بعض مدن المملكة؛ حيث سجلت مكة المكرمة أعلى درجة حرارة بـ37 مئوية؛ فيما سجلت أبها وحائل وطريف أقل درجة حرارة 12 مئوية.

وقال المركز أن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم، كالتالي: مكة المكرمة 37 درجة، وجدة 36 مئوية، والمدينة المنورة والقنفذة وينبع 35 درجة مئوية، والدمام والخرج 34 مئوية، وكل من الرياض وبريدة والدوادمي والصمان والتنهات ووادي الدواسر وشرورة والعلا والدهناء 33 درجة.

وجاءت أبها والباحة وطريف في أدنى قائمة درجات الحرارة الصغرى بـ12 مئوية، تليها القريات 13 مئوية، ثم تبوك 14 درجة، بينما سجلت جازان والطائف وأبها والباحة وينبع أعلى رطوبة بين 90% و85%.