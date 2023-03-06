تسبب شاب روسي في صدمة رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعدما ظهر في مقطع فيديو وهو يدمر سيارته اللامبورغيني الفارهة؛ حيث يبدو أن مدون اليوتيوب دمر السيارة التي تتعدى تكلفتها 300 ألف دولار كحيلة تسويقية.

وأقدم الروسي ميخائيل ليتفين على تدمير سيارة لامبورغيني من طراز Urus SUV لصنع إعلان ليس له مثيل، لمجموعته من مشروبات الطاقة، وفي حين لم تضمن هذه الحيلة المكلفة نجاح مشروباته المسماة Lit Energy، إلا أنها بالتأكيد نجحت في لفت الانتباه وإثارة الجدل.

وأظهر الفيديو علبة ضخمة من مشروب الطاقة ترفعها رافعة ضخمة، بينما تقف سيارة لامبورغيني أوروس بيضاء بالأسفل، وبعد عدة ثوانٍ، تسقط الرافعة العلبة الضخمة على السيارة وتسحقها.

وانتقد العديد من المعلقين حيلة التسويق المكلفة للغاية، حيث كتب أحدهم: “إنه لأمر محزن أن نعيش في زمن يسعد فيه الناس بهذا النوع من الأشياء”.