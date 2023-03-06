كشف الدكتور خالد الزعاق الباحث في الطقس والفلك إن مواسم العرب تنقسم إلى قسمين، مواسم امتزاجية، ومواسم انفصالية.

وقال الزعاق :” المواسم الانفصالية هي التي تكون فاصلة بين الفصول بما يسمى بالربيع والخريف، أما الامتزاجية هي التي تعيش داخل الفصل الواحد، صيف صيف أو شتاء”.

وأضاف: خلال هذه الأيام نعيش مرحلة انتقالية بين الشتاء البارد والصيف الحار بما يسمى بالربيع، وفيه موجة برد قادمة، لا يغركم الدفء المعاش، ترانا في موسم بياع الخبل عباته.

وتابع” تحصل تقلبات جوية حادة خاصة في موسم الربيع لأن الصيف لا يولد إلا بتعثر، ويتمثل هذا التغير بارتفاع وانخفاض في درجات الحرارة، وأمطار متفرقة بين آنٍ وآخر، وأمطار وأتربة منقولة”.