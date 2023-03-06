وجه الأستاذ بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، سعد الخثلان، رسالة لمن عليه قضاء من ⁧‫رمضان‬⁩ الماضي وما زال يسوّف.

وقال الخثلان في حديثه على برنامج منارات الهدى، ردًا على أحد الأشخاص عليه قضاء من رمضان وما زال يسوّف:” من عليه قضا من رمضان فيبادر الآن، لأنه إذا أدركه رمضان دون قضاء ما عليه سوف يكون آثمًا والإنسان لا يدري ما ينتظره ربما يأتيه الأجل قبل ذلك.”

وأضاف:” على المسلم أن يكون حاذر ولا ينتظر ويبادر بقضاء أيامه قبل رمضان، وينهي نفسه عن الأهواء. “