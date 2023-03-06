وجه الأستاذ بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، سعد الخثلان، رسالة لمن عليه قضاء من رمضان الماضي وما زال يسوّف.
وقال الخثلان في حديثه على برنامج منارات الهدى، ردًا على أحد الأشخاص عليه قضاء من رمضان وما زال يسوّف:” من عليه قضا من رمضان فيبادر الآن، لأنه إذا أدركه رمضان دون قضاء ما عليه سوف يكون آثمًا والإنسان لا يدري ما ينتظره ربما يأتيه الأجل قبل ذلك.”
وأضاف:” على المسلم أن يكون حاذر ولا ينتظر ويبادر بقضاء أيامه قبل رمضان، وينهي نفسه عن الأهواء. “
#فيديو | الشيخ "الخثلان" يوجه رسالة لمن عليه قضاء من #رمضان الماضي وما زال يسوّفhttps://t.co/qjNOfkBQQw#صحيفة_المدينة pic.twitter.com/9iHVOYd16Z
— صحيفة المدينة (@Almadinanews) March 6, 2023
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