أفادت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، اليوم الاثنين، بأنه لا يتم توزيع نصيب أحد المستفيدين من المعاش التقاعدي حال إيقافه، على بقية المستفيدين الآخرين من نفس المعاش.

وقالت خدمة العناية بالعملاء عبر حسابها الرسمي على “تويتر” ردًا على استفسارات المتابعين:” أنه إذا أوقِف نصيب أحد المستفيدين من المعاش فلا يتم إعادة توزيعه على بقية المستفيدين، على ألا يقل مجموع ما يصرف لهم عن ٥٠ % من معاش المتقاعد.

وأضافت:” أنه يتم صرف المعاش التقاعدي لعملاء أنظمة التقاعد في يوم 25 من كل شهر ميلادي.”

وأشارت التأمينات إلى أنه يتم توزيع المعاش بالكامل وبالتساوي على أفراد عائلة المشترك المستحقين إذا كانوا ثلاثة وأكثر.

وتابعت:” المعاش يتم توزيعه بنسبة 75% إذا كان الورثة اثنين فقط، وبنسبة 50% إذا كان المستحق واحدًا فقط.”