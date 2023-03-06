فارق مدافع نادي راسينغ أبيدجان في ساحل العاج، مصطفى سيلا، الحياة جراء تعرضه لوعكة صحية خلال مباراة كان يخوضها فريقه ضمن منافسات دوري الدرجة الأولى العاجي.

وقدّم النادي تعازيه لأسرة اللاعب في بيان جاء فيه: “توفي مُدافعنا مصطفى سيلا إثر وعكة صحية تَعرض لها داخل الملعب خلال مباراة راسينغ أبيدجان أمام سول إف سي”.

وأوضح رئيس النادي، لوغوسينا سيسيه: “خلال نقله إلى المستشفى، توفي مصطفى. انضم إلى النادي في سبتمبر الماضي، وكان يبلغ 21 عامًا”.

ومن الجدير بالذكر، أنه توج راسينغ أبيدجان الذي يلعب في دوري الدرجة الأولى منذ موسم 2018- 2019، بطلًا في عام 2020، علمًا بأنه يحتل المركز السابع هذا الموسم.