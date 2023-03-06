كشف الإعلامي الرياضي سعود الصرامي، عن موعد وصول، البرازيلي أندرسون تاليسكا، مهاجم النصر، إلى الرياض، بعد خضوعه لبرنامج علاجي تأهيلي في البرازيل.

وقال الصرامي ، أن تاليسكا سيصل الرياض يوم الثلاثاء المقبل، حيث لم تتحدد مشاركته بصفة أساسية في المباراة، كذلك الأمر ينطبق على الإسباني ألفارو جونزاليس مدافع الفريق.

وأضاف ” أن هناك بعض الإعلاميين يروجون الإشاعات قبل مباريات الاتحاد بالأخص، على أمل تكون المواجهة خارج الميدان وينشغل الجانب الاتحادي بتلك التصريحات، لكن ما يحدث هو العكس والدليل تعادل الفريق بدون أهداف في الدور الأول، وخسارته بالثلاثة في نصف نهائي كأس السوبر”.