أزاحت تويوتا الستار عن سيارة جراند هايلاندر 2024 الجديدة كلياً الشهر الماضي لسد الفراغ بين موديل هايلاندر الأصغر حجماً بسبعة مقاعد، وموديل سيكويا، وتتوفر الـ SUV حالياً بثلاثة محركات مختلفة في السوق الأمريكي.

حصل إصدار جراند هايلاندر GR على نظام تعليق منخفض مقارنة بالموديل القياسي لتحسين قدرتها على المناورة في المنعطفات، والنتيجة النهائية مثيرة للاهتمام.

وتتوفر جراند هايلاندر الجديدة في الوقت الحالي بنسخة قوية رائدة في المجال، مزودة بمحرك 2.4 لتر تيربو ممتاز مقترن بمحركات كهربائية، وهو نفس المحرك المستخدم في موديل تويوتا كراون، بقوة 362 حصان كما ذكرنا بالأعلى، ونظام دفع رباعي.