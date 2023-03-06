أكد عبد العزيز التويجري رئيس نادي الرائد سابقاً أن أكبر أخطاء إدارة نادي الرائد الحالية هي عدم التعلم من أخطائها.

وقال التويجري :” الإدارة الحالية بنادي الرائد في حاجة إلى التطوير إذا كان هناك رغبة في البقاء واذا بتمشي فلم يبقى إلا القليل وتكون الإدارة القادمة بمشيئة الله أكثر احترافية.

وعن فهد المطوع قال التويجري :” فهد المطوع ظهر بحركات استفزازية للجماهير في مباراة الاتفاق. أي رئيس نادي لا يريد مواجهة الجماهير عليه الجلوس في بيته.