وثق مقطع فيديو، لحظة وقوع شجار عنيف بين نواب البرلمان الجورجي، خلال جلسة مناقشة مشروع قانون جديد، حول الوكلاء الأجانب.

وأظهر المقطع الخلاف الذي نشب بين أعضاء البرلمان، يوم الخميس الماضي، حيث حاول عدد من النواب عن أحزاب المعارضة في البرلمان الجورجي، الحيلولة دون بدء النظر في مشروع قانون العملاء الأجانب.

وبيّن تجمع ممثلو حزب المعارضة “الحركة الوطنية المتحدة” وممثلو مختلف وسائل الإعلام والمنظمات غير الحكومية في مبنى البرلمان الجورجي، حاملين شعارات كتب عليها “أنتم مؤلفو القانون الروسي” و “نحن نخسر أوروبا!”، معتبرين أن قانون الوكلاء الأجانب يبعد تبليسي عن أوروبا ويقربها من روسيا.

والجدير بالذكر أن نواب حركة المعارضة الجورجية “سلطة الشعب”، قدموا في وقت سابق، مشروع قانون إلى البرلمان الجورجي حول “شفافية التأثير الأجنبي” والذي يقترح بموجبه إنشاء سجل للمنظمات غير الحكومية ووسائل الإعلام والكيانات التي تتلقى تمويلاً من دولة أجنبية في البلاد.