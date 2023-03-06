كشف مستشفى قوى الأمن عن توفر وظيفة إدارية لحملة (الدبلوم) فأعلى بمدينة الرياض.

وأوضح المستشفى أن المسمى الوظيفي المتوفر هو

– سكرتير تنفيذي.

وأفاد بأن الشروط المطلوبة للتقديم على الوظيفة هي:

1- أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.

2- درجة الدبلوم أو البكالوريوس في تخصص (إدارة المستشفيات، السكرتارية التنفيذية، اللغة الإنجليزية، الإدارة المكتبية، إدارة الأعمال، الإدارة العامة) أو ما يعادلها.

3- لا تشترط خبرة لحملة دبلوم السكرتارية أو خبرة لا تقل عن سنتين لحملة الدبلوم في التخصصات الأخرى أو خبرة لا تقل عن سنة لحملة البكالوريوس، وغيرهم.

وأشار إلى أن التقديم متاح الآن يبدأ اليوم الإثنين بتاريخ 1444/08/14هـ الموافق 2023/03/06م، من خلال الموقع .