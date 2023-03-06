كشفت تسريبات لـ 100 ألف رسالة مسربة من هاتف وزير الصحة البريطاني السابق، مات هانكوك عن تعمده إثارة الذعر بشأن فيروس كورنا ومتحوراته.

وأوضحت التسريبات أن الوزير السابق كان يتبادل الحديث مع معاونيه حول كيفية تخويف الناس من كورونا من أجل دفعهم إلى الالتزام بالإجراءات الاحترازية للحد من انتشار الفيروس.

وأظهرت التسريبات أن أحد المستشارين الإعلاميين لهانكوك، قال إن النواب المحافظين أبدوا غضبا حيال تشديد قيود كورونا، مقترحا تسخير السلالة الجديدة من العدوى لأجل إخافة الناس، وهو ما وافق عليه الوزير السابق، كما كشت التسريبات عن خلاف دار وقتها بين هانكوك وريشي سوناك من جهة أخرى، وقد كان مستشارا في تلك الفترة، في ذورة فترة كورونا.

ولم يكن هانكوك، حينها، راضيا عن خطة من سوناك لأجل دعم المطاعم التي اضطرت إلى إغلاق أبوابها خلال فترة كورونا، مبررا عدم رضاه بأنه تخوف من انتشار فيروس كورونا.

يذكر أن وزير الصحة البريطاني السابق، مات هانكوك، تولى منصب الوزير بين يوليو 2018 ويونيو 2021.