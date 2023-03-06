أعلن نادي راسينغ أبيدجان وفاة، لاعب فريقه الأول لكرة القدم، مصطفى سيلا، خلال مباراة كان يخوضها فريقه أمام سول إف سي، وذلك ضمن منافسات دوري الدرجة الأولى العاجي.

وأوضح النادي أن اللاعب تعرض خلال مشاركته في المباراة إلى وعكة صحية، ما أدى ذلك إلى وفاته.

يذكر أن اللاعب البالغ من العمر 21 عاما تم نقله إلى المستشفى لإسعافه لكنه توفى بعد ذلك.