وثق مقطع فيديو لحظة تساقط أمطار غزيرة وحبات البرد ظهر اليوم الإثنين على المدينة التاريخية في العلا.

يذكر أن المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى -لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق جازان،عسير،الباحة،مكة المكرمة والمدينة المنورة وكذلك على أجزاء من مناطق تبوك،القصيم،حائل وتمتد إلى اجزاء من الحدود الشمالية (رفحاء).

وكذلك الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية (حفر الباطن) والاجزاء الغربية من منطقة الرياض,كما يطرأ انخفاض في درجات الحرارة على الأجزاء الغربية من الحدود الشمالية (طريف)،الجوف (القريات) ومنطقه حائل.