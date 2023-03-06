أصدرت المكسيك تقريراً حول معدل جرائم القتل في المدن التي يزيد عدد سكانها عن 300 ألف نسمة حول العالم كل عام.

وبحسب النتائج فإنه من بين أكثر 50 مدينة عنفًا في العالم، توجد 38 مدينة في أميركا اللاتينية، وفي المكسيك وحدها توجد 17 مدينة في التصنيف.

وبخصوص أعنف 10 مدن في العالم، احتلت مدينة كوليما المكسيكية المرتبة الأولى ونيو أورليانز في ولاية لويزيانا الأميركية في المرتبة الثامنة.

كما جاءت كاراكاس عاصمة فنزويلا في المرتبة الأولى للإصدارات السابقة من التصنيف، ولكن نظرًا للوضع في البلاد، لم تعد البيانات متاحة.