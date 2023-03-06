انضم ثنائي الاتحاد ، المحترفان بصفوف الفريق ، المصريان أحمد حجازي وطارق حامد إلى قائمة منتخب مصر لمباراتي مالاوي في تصفيات كأس أمم إفريقيا.

وكان الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، أعلن أسماء اللاعبين المحترفين الأولية لمعسكر شهر مارس، المقرر انطلاقه فى الفترة من 20 حتى 28 مارس الجاري، ويتخلله مباراتا مالاوي في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2024 بكوت ديفوار.

واللاعبون هم: محمد صلاح وأحمد حجازى وأحمد حسن كوكا وطارق حامد وسام مرسى وأحمد حمدى ومصطفى محمد وعمر مرموش وإمام عاشور.

ومن المقرر أن تقام مباراة منتخب مصر أمام منتخب مالاوي يوم 24 مارس في التاسعة مساء باستاد القاهرة الدولي، بينما حدد منتخب مالاوي الساعة الثالثة يوم 28 مارس موعدًا لاستضافة منتخب مصر في الجولة الرابعة للتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا.