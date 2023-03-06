أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، ضرورة خضوع النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب الفريق، لعملية جراحية.

وأصدر النادي الباريسي، بيانا رسميا، يؤكد فيه أن أطباء النادي قرروا ضرورة خضوع نيمار لعملية جراحية في الكاحل.

وقال باريس سان جيرمان، إن اللاعب البرازيلي عانى في السنوات الأخيرة من عدم استقرار في الكاحل الأيمن، وبعد إصابته في الكاحل مؤخراً في 20 فبراير الماضي، فيجب أن يخضع لعملية جراحية لإصلاح الأربطة، لتجنب خطر تكرار الإصابة.

وأشار باريس سان جيرمان، إلى أنه سيتم إجراء هذه الجراحة في الأيام القادمة في مستشفى أسبيتار في الدوحة.

وأتم النادي الباريسي بيانه، إنه من المتوقع أن يغيب نيمار لمدة تصل إلى 3 أو 4 أشهر، قبل أن يعود للتدريبات الجماعية مرة أخرى.